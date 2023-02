Balestrieri, Marcello Cerbella confermato presidente

Marcello Cerbella è stato confermato all’unanimità presidente della Società Balestrieri di Gubbio. La nomina è avvenuta nel corso della prima seduta del nuovo consiglio direttivo (foto) chiamato dall’assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi a guidare il celebre sodalizio per il triennio 2023-2026. Oltre a Cerbella, conferma per acclamazione pure per il maestro d’armi Rodolfo Radicchi. Questi gli altri incarichi attribuiti ed accettati dagli interessati nel quadro di una collaborazione generosa ed ispirata al volontariato più puro: Fiorucci Alessandro (vice presidente), Carlo Venanzi (vice maestro d’armi), Gaetano Menichetti (segretario e bilancio), Andrea Rueca (stampa e regia Palio Gubbio-Sansepolcro), Alessandro Mancini (cura e aggiornamento del sito), Cristiano Orlandi (questioni legali), Daniele Cerbella e Morelli Francesco (gestione balipedio). Con le elezioni è stato rinnovato altresì l’organo di controllo della società del quale sono stati chiamati a far parte Nicolò Minelli, Stefano Bicchielli e Matteo Sampaolesi. Il presidente Cerbella e l’intero consiglio direttivo hanno tenuto a ringraziare tutti i Balestrieri per la fiducia concessa e i consiglieri uscenti per il contributo dato al sodalizio negli ultimi tre anni. La Società, una delle realtà più prestigiose nel panorama folkloristico internazionale, si lascia alle spalle un’intensa attività anche sul piano dei rapporti istituzionali. Soprattutto negli anni delle celebrazioni federiciane.