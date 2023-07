Baiocco si candida a sindaco con Bandecchi

PERUGIA - "Adesso abbiamo il nostro uomo per ’attaccare’ Perugia". Sono passate da poco le 19, quando Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa popolare, annuncia che il prossimo candidato a sindaco del suo partito nel capoluogo umbro, sarà Davide Baiocco, perugino e bandiera della squadra biancorossa negli anni Duemila con Serse Cosmi in panchina. Bandecchi e il coordinatore provinciale perugino, Cristian Brutti, qualche settimana fa avevano detto che presto avrebbero fatto l’annuncio e non si sono smentiti. Ieri Baiocco ha incontrato entrambi e deciso di fare il grnade passo. "Davide ha dato tanto a Perugia insieme a quella squadra che è arrivata in alto – dice Bandecchi nel video –. Ora bisogna dare ai perugini ciò che meritano, cioè un sindaco con le carte in regola per poter vincere qualsiasi play off". Come dire che si punta direttamente al ballottaggio. Baiocco, che compare nel video in secondo piano rispetto a Bandecchi, si dice "pronto a dare a Perugia quello che ho dato in passato". Una mossa a sorpresa che vedremo quanto possa mutare il quadro politico perugino.