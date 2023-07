Baiocco d’oro Premiato Claudio Consalvi Il sindaco: "Fa tanto per la collettività"

Baiocco d’oro anche per Claudio Consalvi, presidente della Croce Bianca di Perugia, associazione non profit nata nel 2010 per fornire assistenza socio sanitaria ai cittadini. E’ stato il sindaco Andrea Romizi a consegnare il riconoscimento con la seguente motivazione: "per l’impegno e la competenza che dal 2013 con tenacia e grande passione dedica alla Croce Bianca di Perugia ed alla collettività. Dapprima come socio volontario e dal 2015 in qualità di presidente ha fatto dell’associazione un’eccellenza nell’ambito della pubblica assistenza; ne ha incrementato il parco mezzi ed il personale, sia dipendente che volontario, a cui ha saputo infondere motivazione, spirito di coesione e d solidarietà, senza trascurare l’attenzione per la formazione e la sicurezza degli operatori. Recente è anche la realizzazione dell’importante obiettivo della nuova sede, più idonea e funzionale alle molteplici attività che l’associazione è chiamata a svolgere".

Un emozionato Consalvi ha ringraziato sindaco e amministrazione "per il riconoscimento con cui – ha ammesso – c’avete dato ancora più carica e ci avete fatto sentire che non siamo soli". Rivolgendosi ai volontari ha parlato di ragazzi sempre pronti ad intervenire ed ascoltare le persone soprattutto quelle fragili ed indifese. In anni di attività la Croce bianca ha assistito le persone più disparate senza sbandierarlo ai quattro venti: in molti non l’hanno saputo o non lo hanno capito. Oggi devo riconoscere che il sindaco Romizi e questa amministrazione l’hanno capito. A loro dico grazie perché qualche volta i miei ragazzi hanno bisogno di sentirsi dire che sono bravi visto che ogni giorno combattono contro il male".