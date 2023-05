Bacia due bambine Fermato dalla polizia e denunciato per violenza sessuale

Gli agenti della polizia di Stato l’altra sera hanno fermato e denunciato un uomo per violenza sessuale. Si tratta di un albanese di 59 anni, con precedenti di polizia: è emerso che in questi giorni di festa del Calendimaggio, aveva avvicinato e baciato due bambine. L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di Assisi e, al termine degli accertamenti, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale. I genitori delle due piccole si sono riservati di presentare querela. Un episodio grave che ha visto l’immediata presa di posizione di Marco Tarquinio, presidente dell’ente Calendimaggio:

"Nella festa della primavera e dell’amore nessuno può permettersi licenze violente – evidenzia ancora Tarquinio –. Questo non è, non è stato e non sarà mai il nostro Calendimaggio, grazie alle forze di polizia per la pronta e rasserenante vigilanza e alle piccole partaiole coinvolte e alle loro famiglie per l’altrettanto pronta e civilissima denuncia". Un’edizione del Calendimaggio fortemente attenzionata dalla forze dell’ordine, con presenza costante nei luoghi centrali della città, in quelli di svolgono le manifestazioni e anche lungo le strade di accesso al centro storico. Oltre ai servizi di controllo del territorio per la “movida“, è stato organizzato uno speciale piano di sicurezza per garantire che l’intera manifestazione si svolgesse assicurando ai numerosi turisti previsti e al pubblico di poter godere l’evento in tranquillità.

Maurizio Baglioni