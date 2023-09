Baby Pit-Stop a Panicale: Unicef e Soroptimist in Biblioteca

Un “baby pit-stop“ all’interno della Biblioteca “Anna Panzanelli“ di Panicale. Il Soroptimist International Club Perugia e il Comitato regionale Umbria dell’Unicef, accogliendo la richiesta avanzata dall’Associazione culturale Pan Kalon e dall’assessorato Servizi al cittadino del Comune di Panicale, hanno dato la propria disponibilità alla realizzazione di un punto allattamento presso la Biblioteca Panzanelli.

L’inaugurazione del nuovo servizio è in programma per domani alle 17. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto nazionale elaborato da Soroptimist International d’Italia e Unicef, volto a sensibilizzare sull’importanza dell’allattamento in termini di benefici per la salute e lo sviluppo del bambino e del delicato rapporto madre-figlio, prevede l’allestimento di aree attrezzate ed accoglienti dove le mamme possono allattare ed accudire i propri figli. Soroptimist International Club Perugia ha donato gli arredi necessari all’allestimento del Baby Pit Stop, mentre il Comitato Regionale Umbria dell’Unicef ha fornito il materiale divulgativo ed informativo.