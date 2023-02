Baby-giornalisti del ’Di Vittorio News’ intervistano il sindaco Luca Carizia

Giornalisti in erba al lavoro in Municipio. Sono i redattori del bimestrale ’’Di Vittorio News’’ che nell’aula del consiglio comunale hanno intervistato il sindaco Luca Carizia (foto) e l’assessore Alessandro Villarini in occasione dell’uscita del prossimo numero di marzo. Al centro dell’incontro due progetti: la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul Tevere in località Mola Casanova e la realizzazione del percorso che collegherà Mola Casanova all’Abbazia di Montecorona. Questi i nomi dei piccoli giornalisti della scuola primaria ’Di Vittorio’, accompagnati dall’insegnante e giornalista Elena Caruso: Lea Ciampi, Martina Coletti, Elxhus Fortuzi, Lisa Palazzini, Angelica Pannacci, Ashley Sipan Piedra, Ergys Quni, Francesco Rosati, Diana Stramaccioni, Marta Valdambrini. La sede del bimestrale ’Di Vittorio News’, primo e attualmente unico giornale di una scuola primaria, è stata inaugurata nel febbraio 2020. La redazione lavora coinvolgendo gli alunni delle classi quinte nella realizzazione di giornali cartacei e vari Tg Flash che vengono caricati nella pagina Facebook "Secondo Circolo Di Vittorio".

Pa.Ip.