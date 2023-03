Aziende, non è una terra per giovani

Tra il 2019 e il 2022 le imprese giovanili in Umbria sono scese del 10,2% a fronte di una flessione media nazionale del 6,8%, con la contrazione di 785 aziende. E’ quanto emerge dall’indagine svolta dalla Camera di Commercio dell’Umbria dalla quale risulta più pesante della media nazionale anche la variazione 20222021, che in Umbria è stata del 3,5% (-249 imprese giovanili), a fronte del -2,9% del dato italiano. Il Cuore Verde tuttavia non sfigura affatto nel Centro: solo la Toscana fa meglio (-9% tra il 2009 e il 2012), mentre Lazio (-10,3%) e soprattutto Marche (-14,3%) presentano flessioni più pesanti. Quanto alla percentuale di imprese giovanili sul totale delle imprese, l’Umbria mostra una minore spinta sulla vocazione imprenditoriale degli under 35 (7,3% nel 2022, 16° posto in graduatoria nazionale a pari merito con la Toscana, a fronte dell’8,7% del dato nazionale). Nel Centro, tuttavia, fa meglio solo Il Lazio (8,6%). La Toscana si attesta sul valore dell’Umbria e le Marche fanno da fanalino di coda (7,1%). Da evidenziare che l’Umbria, in soli tre anni, ha visto scendere dall’8,1% al 7,3% la percentuale delle imprese giovanili sul totale delle imprese. La vocazione imprenditoriale giovanile è più marcata in provincia di Terni (8,1% sul totale-imprese) che in quella di Perugia (7%). Ma nel tra ’19 e ’22, c’è più flessione in quel di Terni (da 9,3% a 8,1%) che a Perugia (da 7,8% a 7%).