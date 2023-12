Aziende, imprenditoria e giovani: "La popolazione sta invecchiando"

L’economia e l’occupazione eugubina ruotano per gran intorno alla “lavorazione di minerali non metalliferi” (cemento), “trasporti terrestri”, “commercio all’ingrosso ed al dettaglio”, “turismo”. La popolazione invece registra un qualche calo ed invecchia (26,8% oltre i 65 anni), mentre sul piano della formazione scolastica emerge il problema di adeguarla ulteriormente alle esigenze del territorio. Questo per grandi linee quanto emerso nell’incontro "Gubbio: giovani-scuola-imprese" svoltosi nell’ ex Refettorio della Sperelliana, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di uno studio commissionato dal Comunale al Cerved, società specializzata in analisi economiche territoriali. I lavori, coordinati dall’assessore Marco Morelli, sono stati introdotti dal Sindaco Filippo Stirati. "C’era bisogno di questo check-up – ha detto il primo cittadino –. Dopo la crisi turistica e non solo conseguente al terremoto 2016, l’epidemia Covid, era utile vedere quanto accaduto in questi ultimi due anni, per cercare di capire e prevenire il futuro". Lo studio del Cerved è stato illustrato da Leonardo Apolloni, Daniela Ferrara e Daria Melis, che hanno messo sotto la lente i numeri del territorio in termini di occupazione, imprese, fatturato, iniziativa imprenditoriale, situazione demografica. Alcune cifre: il tessuto imprenditoriale è rappresentato 2500 imprese (3% della Regione) con 6350 dipendenti (1366 società di persone, 1770 impresa individuale, 3188 società di capitale, 26 altre forme). Settori coinvolti: lavorazione di minerali non metalliferi (27 aziende, fatturato 833 milionid i euro, dipendenti 521), Trasporto (aziende 80, fatturato 188 milioni, dipendenti 401), Commercio all’ingrosso (aziende 171, fatturato 76 milioni, dipendenti 401). Ci sono altri dati interessanti commentati da esperi, commercialisti, direttori di banca. Sulla scuola il confronto ha coinvolto l’assessore Simona Minelli, i dirigenti del “Mazzatinti” e “Cassata Gattapone” di Gubbio, “Casimiri” di Gualdo Tadino. Contributi arrivati pure da Sviluppumbria e due agenzie formative: Punto Form di Gianni Angeli e Rosatinet di Lucia Rosati. La riflessione però è appena iniziata.