Aziende agricole in apnea "Più costi e meno ricavi E il credito è inaccessibile"

I costi di produzione aumentano, i prezzi dei prodotti agricoli finiti calano. E così i conti non tornano. E’ un quadro particolarmente difficile, con la certezza di avere una prospettiva ancora dura, quello tracciato da Confagricoltura Umbria che fa il punto a metà della campagna agraria nella regione. "L’impennata dei costi di produzione – dice l’associazione – ha assunto proporzioni insostenibili nel 2022 e non sta tornando al punto di partenza. Questo penalizza molto le capacità operative delle imprese che nel frattempo fanno i conti con un sistema del credito che è divenuto meno accessibile e più costoso e lo sarà ancora a lungo". Nel frattempo, con velocità variabili, i prezzi dei prodotti agricoli sono crollati e stanno calando con velocità certamente superiori a quelle dei costi di produzione.

"A questo dato – spiega Confagricoltura si aggiunge la contrazione della domanda che raffredda ulteriormente i prezzi aggravando la situazione. In questo contesto anche in Umbria solo poche produzioni hanno condizioni di mercato sufficientemente buone". Confagricoltura Umbria prova quindi "a proporre azioni concrete che guardino a curare le ferite, cercando di prevenire in parte future criticità e lavorare per dare forza al mercato. Oggi – prosegue l’associazione – le imprese devono essere messe in sicurezza sul piano finanziario: la prospettiva di costi stabili e crescenti, la prospettiva di minori ricavi, la contrazione del credito, la mancanza dello strumento dell’acconto sui pagamenti diretti della PAC e la generalizzata riduzione degli stessi, specie per le aziende medie e grandi, rendono necessari strumenti che facilitino la disponibilità di liquidità per i prossimi 18 mesi". In merito a questo, e su proposta di Confagricoltura Umbria, la Regione si sta relazionando con Gepafin e con il sistema del credito. È necessario sostenere gli investimenti che riducono o annullano danni da calamità, la ricerca e l’innovazione sino ad ottenere varietà genetiche più performanti, più resistenti, rendere attivi strumenti di precisione nelle lavorazioni, nella gestione delle malattie e nell’uso dell’acqua". Guardando al mercato, infine, per Confagricoltura la via maestra è lo sviluppo di accordi di filiera che possono "dare un valore alle produzioni e remunerare adeguatamente tutti gli attori presenti, sviluppando percorsi commerciali ed esportazione".