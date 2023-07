Azienda di Umbertide protagonista a Miami

UMBERTIDE – Tecnologie nuove e di alto livello scoperte e realizzate ad Umbertide e presentate a Miami. E’ in Florida infatti che Enzo Lepri ed il figlio Lorenzo sono andati ad illustrare nei giorni scorsi le innovazioni elaborate e messe sul mercato dalla loro azienda ’Mc System Bianco digitale’, operante nell’ambito della tecnologia Xerox, multinazionale fondata nel 1906 negli Usa ed oggi presente in 160 Stati.

Questo durante il vertice dei partner "Forward together", a cui l’azienda umbertidese che propone macchinari di qualità superiore (stampanti multifunzione, fotocopiatrici, stampanti a toner bianco, sistemi di stampa avanzati, scanner, apparecchiature di finitura, software, ecc), è stata invitata "come fulcro e base operativa di importanti innovazioni". Una platea quella di fronte alla quale Lorenzo ed Enzo Lepri hanno parlato, fatta di personaggi di spessore internazionale della multinazionale e dai rivenditori più importanti del gruppo.

"Mc System e la sua Accademia Bianco Digitale – raccontano i titolari – con i propri prodotti in kit e le applicazioni brevettate hanno attirato l’attenzione del mondo commerciale che conta. Che ad Umbertide ci sia un’azienda così deve renderci tutti orgogliosi". Lorenzo Lepri: "Siamo stati a Miami per indicare una strada che non esisteva e che abbiamo costruito con tenacia. Ci hanno definito pionieri ed innovatori ed anche visionari o anche pazzi: forse siamo tutte queste cose insieme. Certo è che Xerox insieme a Mc System immetteranno sul mercato prodotti destinati a lasciare il segno".

Pa.Ip.