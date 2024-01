Avvisi Tari. La protesta dei cittadini

GUBBIO – Stanno arrivando in questi giorni nelle case degli eugubini gli avvisi relativi al saldo della Tari (Tassa rifiuti) 2023 da pagare entro il 31 gennaio. La lettura si è portata dietro commenti di varia natura compresi malumori per aumenti accolti non proprio con soddisfazione. Non sono mancate insomma critiche anche aspre. Nel merito, contattato telefonicamente l’assessore al Bilancio Marco Morelli (foto) ha tenuto a sottolineare: "Sono i saldi Tari 2023 calcolati sul piano economico-finanziario 2023 il cui valore, stabilito da AURI, in base alle direttive ARERA, comportava un aumento di circa l’8,50 per cento. Ovviamente l’aumento è tutto ricompreso nel saldo perché per legge l’acconto va calcolato sulla base delle tariffe dell’anno precedente". In sostanza, fa capire Morelli, l’amministrazione dà applicazione a una normativa nazionale che prevede la copertura totale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.