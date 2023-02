Avventore molesta gestori e clienti del bar: Daspo

CITTA’ DI CASTELLO _ Dallo stesso bar giungevano sempre richieste d’aiuto al 112 perché un cliente, il solito, creava confusione aggredendo e molestando avventori e gestori. Ora per lui è scattato il Daspo urbano e con esso il divieto di ripresentarsi per un anno in quel locale. E’ accaduto a Cinquemigl.ia, frazione a sud del Comune tifernate. Ad agire sono stati i militari della Stazione dei carabinieri di Trestina che hanno proceduto alla notifica del decreto di "Daspo Urbano", a carico di un cittadino di origine straniera, 52 anni, residente nel comprensorio tifernate da tempo. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni giunte ai militari di Trestina, in quanto l’uomo, continuamente in stato di ubriachezza, si era reso responsabile in più occasioni di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti degli avventori di un locale pubblico della frazione di Cinquemiglia. La pattuglia dei carabinieri, più volte intervenuta a seguito delle varie richieste avanzate sia da parte del titolare dell’esercizio pubblico che anche degli avventori, disturbati e spaventati dal comportamento dell’uomo, ha posto fine a questa situazione notificandogli il divieto di accedere per un anno, sia all’interno che nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico. In caso di violazione dell’ordine di allontanamento la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 900 euro e l‘eventuale aggravamento della misura.