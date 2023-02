Avis, aumentano le donazioni di sangue Oggi è in programma l’assemblea dei soci

GUBBIO – Aumentano le donazioni di sangue da parte dei soci della sezione eugubina dell’Avis tra le più antiche ed efficienti dell’Umbria. Dal 1° Gennaio al 31 dicembre 2022 sono state complessivamente 1788 contro le 1670 dell’anno precedente. Un aumento di 118 unità, pari al 7.07%. Un dato che fa onore all’associazione ed ai suoi "volontari"che con la loro generosa disponibilità sono riusciti a neutralizzare le varie difficoltà, epidemia compresa, pur di assecondare le esigenze sanitarie. I dati sono stati ufficializzati in occasione dell’annuale assemblea dei Soci convocata per oggi (ore 17) presso la sede di Via Cairoli. Presieduta dal Presidente Loris Ghigi (foto) prevede, oltre ai tradizionali e consueti adempimenti di carattere statutario, anche la "Illustrazione dati donazionali e programmazione attività anno 2023". Sotto questo profilo va sottolineato l’andamento positivo delle donazioni, strumento fondamentale per consentire di salvare tante vite umane.