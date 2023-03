Aveva un etto di cocaina Ventidue anni, arrestato per spaccio di droga

A soli 22 anni, secondo gli inquirenti, era già uno spacciatore molto attivo con un mercato concentrat fra Città di Castello e Sansepolcro. Nonostante la giovane età quando i carabinieri della Compagnia tifernate lo hanno fermato, in auto, aveva con sé oltre un etto di cocaina, nascosta tra i vestiti in una borsa da viaggio. A finire in carcere a Capanne un 22enne di origine albanese incensurato, residente a Sansepolcro. La considerevole quantità di droga sequestrata avrebbe consentito, una volta immessa nel mercato, di realizzare più di 100 dosi con un guadagno di circa 10 mila euro. A effettuare l’arresto sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello: lo stupefacente è stato trovato durante un normale controllo alla circolazione lungo le strade che collegano l’Umbria con la Toscana. I militari hanno fermato il giovane in una zona a nord della periferia tifernate: proveniva dalla Valtiberina. I carabinieri hanno proceduto, poi, con il controllo dei documenti quindi si sono insospettiti di fronte all’atteggiamento nervoso del 22enne. I militari hanno quindi deciso di procedere con un’ispezione più approfondita e hanno accompagnato il ventenne in caserma. Durante la perquisizione dell’auto è stato trovato l’involucro di polvere bianca confezionato e nascosto in una borsa con capi di abbigliamento ed altri effetti personali. Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e associato in carcere a Perugia-Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.