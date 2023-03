"Avete voglia di scoprire cosa leggiamo? Ecco la nostra hit-parade: ce n’è per tutti i gusti"

In classe abbiamo l’abitudine di leggere e scambiarci libri e, anche a casa, la curiosità non manca. Poi condividiamo le nostre opinioni e ci confrontiamo. Ognuno di noi ha un libro preferito e abbiamo la pretesa di riuscire a consigliarne qualcuno. Al quinto posto “Gli invisibili – Il segreto di Mitty Bay” di G. Del Ponte: cinque ragazzi entrano in un castello abbandonato e vivono un’avventura paurosa. Consigliato a chi non ha paura della paura. Al quarto posto “L’albero dei desideri” di K. Applegate: un albero secolare inizia a parlare con dei ragazzi che vivranno molti imprevisti. Consigliato a chi è gentile e ha bisogno di gentilezza. Al terzo posto “Ancora una volta con te” di D. Thao: una ragazza, un ragazzo e un amore impossibile. Consigliato a chi vuole innamorarsi e piangere un po’. Al secondo posto “Il giardino segreto” di F. H. Burnett: un’orfana viene adottata, vivrà un’avventura e scoprirà il potere dell’amicizia. Consigliato a chi ama la magia e vuole farsi trascinare dalla fantasia. Al primo posto della nostra breve classifica troviamo la serie “Maze Runner” di J. Dashner: un adolescente si risveglia senza memoria al centro di un immenso labirinto e insieme ad altri ragazzi deve trovare l’uscita. Consigliato a chi ama gli enigmi e la fantascienza.