Autovelox da spegnere: "Il Comune ha seguito l’invito della Prefettura?"

Il Comune ha spento gli autovelox non omologati come indicato dalla Prefettura di Perugia? Lo ha chiesto in consiglio comunale l’esponente di “Insieme Per Spoleto“, Giancarlo Cintioli prima di entrare nel merito della discussione per l’approvazione del bilancio consolidato 2024. Cintioli cita una lettera della Prefettura di Perugia arrivata in Comune il 6 giugno scorso: l’ente pubblico, in sintesi, in merito alla discussa questione dell’omologazione della strumentazione in dotazione, avrebbe avuto tempo fino al 13 giugno per l’adeguamento in base alle disposizioni contenute in un decreto interministeriale. Il consigliere di opposizione fa notare che "i dispositivi elettronici per il rilevamento della velocità non conformi ai presupposti e alle prescrizioni contenute nell’apposito decreto dell’aprile 2024 alla data del 12 giugno 2025 dovranno essere disinstallati sino all’adeguamento alle disposizioni della normativa di riferimento". La Cassazione ha ribadito anche di recente l’illegittimità dell’accertamento eseguito attraverso autovelox non omologati. Chiaramente questa questione potrebbe influire sia nel bilancio 2024, sia in quello 2025. Cintioli chiede se dal 12 giugno gli autovelox siano stati disinstallati? Il segretario generale Mario Ruggeri, nel sottolineare che i ricorsi per la questione autovelox non sono stati numerosi, gira praticamente la domanda alla comandante della polizia municipale, ma è di circa un mese fa la determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio del Comune, avente ad oggetto "accertamento per verbali al codice della strada notificati tra giugno e luglio 2025". Nelle casse dell’ente pubblico per il periodo relativo ai primi due mesi dell’estate dovrebbero entrare 563.004 euro. Quindi il Comune non ha ottemperato alle indicazioni della Prefettura d e la strumentazione è rimasta in funzione almeno fino aluglio. Il sindaco Andrea Sisti: "A Spoleto non ci sono autovelox temporanei che vanno in giro per fare cassa, assolutamente non è mai stata data disposizione che “dobbiamo fare bilancio, dovete fare le multe“, in tre anni ed 8 mesi che sono qui non è mai partita questa indicazione. Con i proventi delle multe realizziamo strade e garantiamo i servizi alla polizia locale. I proventi delle multe non sono mai stati utilizzati per coprire i buchi. L’utilizzo della sanzione per fare i bilanci non appartiene né alla giunta né alla maggioranza".