L'intervento dei vigili del fuoco

Perugia, 10 febbraio 2023 – Paura in località Santa Sabina di Perugia per l’incendio di un autotreno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con due squadre. Fortunatamente non risulta nessun ferito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, che hanno provocato gravi danni al mezzo pesante.