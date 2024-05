Autostrada del Sole. Incidente con un ferito. Traffico rallentato

ORVIETO - Traffico fortemente rallentato per gran parte della mattina di ieri lungo l’autostrada, in carreggiata sud, tra Orvieto ed Attigliano, dopo l’area di servizio Tevere ovest. Una persona, rimasta ferita in maniera lieve, è stata soccorsa dagli uomini della polizia stradale di Orvieto arrivati in pochissimi minuti sul posto dell’incidente che hanno provvedendo a rilevare. Il personale della Società Autostrade per l’Italia ha ripristinato le condizioni di normale fruibilità della strada. I mezzi pesanti coinvolti, uno che trasportava carta e l’altro vetro, sono stati rimossi da carri soccorso pesanti.