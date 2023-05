Automobilisti indisciplinati Il 30 per cento non paga

SPOLETO

Anche nel 2023 il 30% circa degli automobilisti multati dal Comune di Spoleto non pagherà le contravvenzioni. A stimarlo è la giunta comunale con la deliberazione avente ad oggetto "destinazione proventi contravvenzioni 2023-2025", pubblica all’albo pretorio dell’ente in vista dell’approvazione del bilancio preventivo 2023. Il dato è in linea con la media nazionale e con quelli degli anni precedenti, ma l’amministrazione comunale si tutela prevedendo una cospicua cifra nel "fondo crediti dubbia esigibilità". Nello specifico per l’anno 2023, si legge nell’allegato alle deliberazione, il Comune prevede di elevare contravvenzioni per un ammontare complessivo di ben 4,4 milioni di euro. Dalle multe per infrazioni al codice della strada dovrebbero entrare nelle casse del comune 1,7 milioni di euro, mentre 2,7 milioni sarebbero i proventi derivanti dai verbali elevati attraverso rilevatori automatici di velocità ovvero gli autovelox. Sempre nelle casse dell’ente inoltre dovrebbero entrare dalle spese di notifica a carico degli automobilisti multati altri 720mila euro. Ebbene il comune prevede che di 4,4 milioni di euro gli automobilisti indisciplinati non pagheranno le multe per un ammontare complessivo di 1.385.450 euro e quindi di conseguenza non entreranno neanche le 72mila euro sostenute per le spese di notifica. Ora la legge a tal proposito parla chiaro ed obbliga gli enti a ad investire almeno il 50% dei proventi delle sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada per migliorare la segnaletica, per attività di controllo per gli automezzi, per le attrezzature e per altre attività. I proventi derivanti dalle multe rilevate attraverso gli autovelox invece devono essere interamente (100%) destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Ebbene per l’anno 2023 l’ente al netto delle detrazioni previste per legge per gli interventi utili alla sicurezza stradale, dovrebbe avere a disposizione circa 2,2 milioni di euro (oltre 559mila pari al 50% dei presunti introiti derivanti da sanzioni del C.d.S. ed 1.667.103 derivanti da verbali Autovelox). Cifre che da quanto si legge nella deliberazione di giunta sono destinate a salire negli anni 2024 e 2025. Per entrambe le annualità l’ente pubblico infatti prevede di elevare sanzioni per complessivi 4,7 milioni di euro. Fermo restando le multe per infrazioni al Cds salirebbero a 3milioni netti le multe per le infrazioni rilevate attraverso gli autovelox.