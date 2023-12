Autocisterna si ribalta sul raccordo. Tratto chiuso per ore: traffico in tilt

A causa di un incidente, un’autocisterna con un carico di 6500 litri di ossigeno terapeutico che si è ribaltata, è stato chiuso nella mattinata di ieri e riaperto intorno alle 18 il tratto del raccordo autostradale Terni-Orte, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Amelia e San Gemini-Narni Scalo.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. A provocare la chiusura, per cause in corso di accertamento, un’autocisterna che trasportava appunto ossigeno terapeutico, liquido infiammabile, che si è ribaltata all’uscita della galleria San Pellegino in prossimità dello svincolo di Amelia, sulla carreggiata in direzione Orte, senza coinvolgere altri veicoli. Illeso il conducente del mezzo pesante. Vigili del fuoco e personale Anas, in collaborazione con una ditta specializzata, hanno proceduto al trasbordo del liquido infiammabile e per motivi di sicurezza - è stata temporaneamente chiusa anche la carreggiata in direzione Terni. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale. Nel tardo pomeriggio, completate le operazioni, la riapertura del raccordo. Inevitabili i disagi per la circolazione durante le ore di chiusura del Rato. Resta al vaglio della polizia stradale l’esatta dinamica dell’incidente.