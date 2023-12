Autocisterna ribaltata, trasportava liquido infiammabile. Chiusa la Terni-Orte

Amelia, 5 dicembre 2023 – Un’autocisterna ribaltata lungo la strada statale 675 ''Umbro Laziale'' (Terni-Orte) ha portato alla temporanea chiusura in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Amelia e San Gemini/Narni Scalo a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, un'autocisterna che trasportava liquido infiammabile si è ribaltata in prossimità dello svincolo di Amelia sulla carreggiata in direzione Orte, senza coinvolgere altri veicoli. Attualmente sono in corso le operazioni di trasbordo del liquido infiammabile.

Per motivi di sicurezza è stata temporaneamente chiusa anche la carreggiata in direzione Terni. Concluse le operazioni, sarà possibile rimuovere il veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas per ripristinare la transitabilità in sicurezza appena possibile.