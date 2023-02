Autobus gratis agli universitari "L’agevolazione potrebbe saltare"

Gli abbonamenti gratis agli studenti universitari sono già a rischio. Ad annunciarlo, durante un’audizione in Commissione Urbanistica in Comune, è stato l’assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche (foto), secondo cui "affinché la misura abbia costo zero per gli enti aderenti è necessario che il 94% dei 30mila studenti coinvolti sottoscriva l’abbonamento (attualmente sono 12.700, ndr), mentre con una sottoscrizione del 67% (circa 19mila studenti) il costo sarebbe quello programmato (400mila euro per la regione, 190 mila comune, 170mila università degli studi). Ove, invece, la percentuale fosse inferiore al secondo dato – ha spiegato Melasecche – sarebbe necessario per gli enti coinvolti mettere mano alla cassa per coprire il disavanzo. Una situazione non semplice se si tiene conto degli sforzi già compiuti finora per individuare le risorse citate...". Un avviso ai naviganti insomma, arrivato durante il dibattito sulla proposta del centrosinistra sulla mobilità studentesca che chiede una serie di impegni alla Giunta. Poi però ci sono anche i lati positivi della questione, come quello sottolineato dal sindaco Andrea Romizi. "Da un lato bisogna incentivare ancora la sottoscrizione degli abbonamenti per la parte dell’anno restante al fine di raggiungere l’auspicato obiettivo minimo dei 19mila. In secondo luogo estendere questa misura agli studenti di tutte le istituzioni culturali e formative cittadine". Il sindaco ha confermato di aver voluto fortemente inserire nel progetto il minimetrò e che la scelta è stata esatta dai numeri che emergono tra dicembre e gennaio: 61mila validazioni da parte degli studenti, con una media di mille al giorno". Secondo il rettore Maurizio Oliviero "il servizio di mobilità proposto rappresenta una boccata d’ossigeno per le famiglie e per gli stessi studenti che, non a caso, hanno accolto la proposta: in poco più di un mese sono stati sottoscritti, infatti, circa 13mila abbonamenti, risultato straordinario. Tutti insieme – ha detto il rettore – siamo un po’ meglio di come ci giudichiamo: pertanto si deve lavorare affinché l’iniziativa diventi un esempio di studio di come si può essere una città globale, sostenibile ed accogliente".