Autobus a idrogeno. C’è la perugina Ecotec

C’è anche l’azienda perugina Ecotec Engineering, specializzata nella progettazione di infrastrutture per il rifornimento, tra i partner tecnici del progetto che doterà Bologna e Ferrara di una nuova flotta di autobus con tecnologia “fuel cell”. Nei giorni scorsi, infatti, Tper, l’azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto passeggeri nelle provincie di Bologna e Ferrara, ha presentato i primi autobus a idrogeno Solaris Urbino 12 Hydrogen, finanziati con i fondi Pnrr. Questi mezzi entreranno in servizio nella prossima primavera e, entro il 2026, la flotta a idrogeno sarà composta da 127 autobus a Bologna e 10 a Ferrara. L’investimento complessivo supera i 100 milioni di euro. “Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto – ha sottolineato Giuseppino Brugiotti, presidente di Ecotec Engineering e amministratore unico di HGeneration - L’innovazione e la sostenibilità sono da sempre al centro del nostro impegno e vogliamo contribuire a fare dell’idrogeno una soluzione concreta per la mobilità urbana".