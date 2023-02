L’auto si ribalta, automobilista ferita nell’incidente

L'auto ribaltata e l'intervento dei vigili del fuoco

Città di Castello (Perugia), 19 febbraio 2023 – Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale a Breccione di Città di Castello, in provincia di Perugia. Per motivi ancora da chiarire l’auto sulla quale viaggiava la donna si è ribaltata. I vigili del fuoco di Città di Castello hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso la conducente che è stata portata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia di Stato.