Auto rubata, ricettazione

TERNI Viaggiano a bordo di un’auto rubata: denunciati dai catrabinieri per ricettazione due giovanissimi, di 17 e 18 anni, ternani ed incensurati. Nel pomeriggio di sabato scorso era giunta alla centrale pperativa la segnalazione del furto di un’utilitaria nel quartiere di Borgo Bovio e che alcuni parenti della proprietaria avevano notato transitare la vettura tra via Tre Venezie e Vocabolo Toano, con due giovani a bordo. Una pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma ha quindi intercettato i due mentre camminavano a piedi nei pressi del sottopassaggio pedonale, provvedendo a fermarli ed identificarli. Poco lontano è stata poi rinvenuta l’auto oggetto di furto, restituita alla proprietaria. Per i due, uno dei quali come detto minorenne, è così scattata la denuncia. Intanto i carabinieri di Amelia hanno arrestato un 37enne, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità dell’amerino, in esecuzione di un ordine di sospensione della misura attenuata emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto. L’uomo, sottoposto a misura cautelare per tentata estorsione ed atti persecutori, commessi a fine 2022 in Basilicata, regione di cui è originario, ha mostrato minor impegno nel proprio percorso terapeutico: per lui si sono così aperte le porte del carcere di Terni.