Auto ribaltata sulla Perugia-Ancona: conducente estratto vivo

L'auto ribaltata

Perugia, 27 marzo 2023 – Incidente stamani lungo la Perugia-Ancona. Un’auto si è ribaltata per cause in via di accertamento sulla SS318, al km 38, all’uscita della galleria. Dopo l’incidente, avvenuto all’altezza di Fossato di Vico, il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari per estrarlo dal vivo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gubbio per gli accertamenti e i rilievi del caso.