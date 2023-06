Auto in sosta selvaggia a Magione, scontro tra automobilisti, agenti e residenti

MAGIONE – Auto in sosta selvaggia nei pressi delle spiagge. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale nel fine settimana nella zona di Zocco Beach a Magione, dove in molti hanno deciso di trascorrere pomeriggio e serate lungo il litorale. Peccato che, data la grande affluenza, ci siano stati problemi relativi alla sosta di alcune auto, i cui conducenti hanno pensato di poter posteggiare ostruendo il passaggio ai cancelli delle case private nella zona. Scelta pagata con il verbale elevato per divieto di sosta dagli agenti. Magione non è un territorio noto per la "multa facile", ma con la realizzazione della pista ciclabile, in quella zona molto popolata d’estate sono venuti meno alcuni tradizionali metodi di parcheggio sul ciglio della provinciale. E così le auto si sono riversate nella zona residenziale adiacente. E fin qui non sarebbe un problema, non fosse appunto perché alcuni residenti si sono ritrovati prigionieri a casa loro. Scintille tra automobilisti, agenti di polizia locale e residenti per quelle tre o quattro situazioni diventate ’incandescenti’.