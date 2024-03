Auto graffiate dai vandali. La denuncia corre sui social

UMBERTIDE - "Street art. Mille ringraziamenti alla gentile persona che mi ha fatto questo graffito. L’arte è meravigliosa. Non rimanere anonimo, è bellissimo. La prossima volta, data e firma". Una battuta scritta sui social per dissimulare la rabbia e avvertire che in giro per Umbertide c’è chi si diverte a sfregiare le auto. E non è stata una sola. Il post, scritto ieri su Facebook, è corredato da una foto: una Golf con una fiancata rigata per tutta lunghezza dello sportello con una chiave, un chiodo o comunque qualcosa di appuntito. Un solco profondo e non certo casuale. La vettura, era stata parcheggiata in via Roma intorno alle 15 e alle 17 la brutta scoperta di un atto vandalico gratuito, accaduto in pieno giorno. Stessa sorte per una Ranault Megane appartenente a un professionista 61 enne che si è ritrovato un grosso sfregio sul cofano. La macchina era stata parcheggiata nel piazzale antistante l’Eurobar, mentre sotto un tendone adiacente al locale si teneva un concerto. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Ma non basta: tra i commenti al post vengono riportati episodi simili. Le forze dell’ordine ricordano la necessità della denuncia.

Pa.Ip.