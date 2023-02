"Auto come frecce, qui si rischia la tragedia"

"Serve un intervento urgente per via Vasco De Gama: la viabilità è divenuta insostenibile". A lanciare l’allarme sono i residenti della zona, i quali hanno avviato una petizione, inviata al sindaco Stefano Zuccarini due mesi fa, e dal quale attendono una risposta. "I residenti, e non solo loro, corrono quotidianamente pericoli a causa del traffico e dei comportamenti indisciplinati degli automobilisti che percorrono la via.

È ricorrente che, uscendo dalla rotatoria di Borroni, le auto in transito non rispettino assolutamente il limite di velocità di 40 kmh indicato dalla segnaletica stradale ma lo superino ampiamente raggiungendo velocità a volte anche superiori del doppio. A ciò – proseguono i residenti - si aggiunge il fatto che spesso avvengano sorpassi azzardati nei confronti di autoveicoli più lenti o semplicemente veicoli che invece rispettano il limite imposto". Sorpassi che la petizione definisce "incentivati" dal lungo tratto rettilineo che si incontra uscendo dalla rotatoria e si procede in via Damiano Chiesa e dal fatto che, nei 300 metri precedenti alle prime abitazioni non ci sia alcun tipo di dissuasore. "Questo rappresenta un pericolo enorme – proseguono – soprattutto per coloro che si trovano a transitare a piedi nei pressi dei civici 08 e 06 che si affacciano direttamente sul tratto stradale e che hanno l’uscita del cancello sul lato sinistro della strada, lato rappresentato dalla corsia ove il sorpasso sta avvenendo e lato ove non esiste un tratto di marciapiede. Opera che, invece, è presente nel lato destro. Avviene infatti spesso che il sorpasso arrivi ad essere completato oltre le prime abitazioni presenti dopo l’area verde, abitazioni dalle quali, come già detto vi sono chiaramente accessi diretti alla strada". Si riferiscono anche dei molti rischi corsi dalle persone, "che ancora non si sono trasformati in eventi tragici.

Per questo chiediamo di prendere in considerazione tale situazione, e vi chiediamo di intervenire al più presto realizzando misure per cercare di disincentivare comportamenti da parte degli automobilisti che non rispettano né i limiti di velocità né il divieto di sorpasso". I cittadini chiedono dissuasori tra la rotatoria e le prime abitazioni. Oppure dei ‘totem’ per il rilevamento automatico delle velocità, come presente in altre zone. "Oppure la presenza saltuaria delle forze dell’ordine potrebbe fungere da deterrente e ridurre i rischi dei residenti in primis, ma anche di tutti coloro che si trovano a percorrere il tratto in questione".

Alessandro Orfei