Auto come “ariete“, tre i colpi Bottini magri ma tanti danni

Tre farmacie nel giro di pochi chilometri con tanto di spaccata a Santa Fiora e Selci Lama. Una banda di ladri ha agito la notte scorsa tra Altotevere e Valtiberina a bordo di un’auto rubata usata anche come ‘ariete’. Magri i bottini, più gravi i danni che hanno lasciato dietro di loro.

La banda sarebbe partita da Monterchi verso le ore 5, per poi fermarsi a Santa Fiora e finire a Selci Lama attorno alle 5,30 del mattino di ieri. I tre individui con il volto incappucciato-immortalati dalle varie telecamere- potrebbero aver iniziato il giro da Monterchi a bordo di una Bmw X1 di colore bianco, la cui targa è risultata rubata a Roma nei giorni scorsi.

Qui, però, sono stati messi subito in fuga. Seconda tappa: la farmacia di Santa Fiora, l’ultima aperta nel territorio di Sansepolcro alla zona industriale, i ladri hanno dapprima tolto di mezzo i vasi con i fiori, poi - al segnale di uno dei componenti - la vettura si è avvicinata senza far rumore, appoggiandosi al vetro antisfondamento della porta di accesso, che è rimasto integro.

Gli infissi scardinati hanno consentito l’entrata. In pochi minuti è stata portata via la somma di 200 euro, poi la fuga. In base a quanto filmato dalle telecamere sono rimasti all’interno per pochissimo tempo, con l’allarme già in funzione: "Il vero danno – ha detto il dottor Marco Bragagni, titolare della farmacia – è quello arrecato agli infissi, perché per il resto non è stato toccato un solo medicinale".

A questo punto, l’obiettivo della banda si è spostato nella vicina Umbria: la stessa auto si è diretta lungo viale della Stazione a Selci Lama, sede della farmacia Cristini, per agire esattamente come poco prima a Santa Fiora. E’ stata sfondata con l’auto una porta di sicurezza laterale sempre con la Bmw già avvistata (le immagini interne confermerebbero).

"L’allarme è suonato attorno alle 5,30, si vedono due persone incappucciate _ racconta Rosamaria Cristini, titolare della farmacia _ sono entrate dalla porta sfondata con l’auto. Il furto è durato pochissimi minuti.. hanno preso due spiccioli e non hanno toccato nessun medicinale". Terzo furto e la fuga, probabilmente utilizzando la vicina E45. Sui fatti indagano i carabinieri di Sansepolcro e gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello che hanno avviato gli accertamenti del caso per risalire all’identità della banda.

