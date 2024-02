Auto a metano va a fuoco durante la marcia

Gubbio, 2 febbraio 2024 – Paura a Gubbio per un’auto andata a fuoco durante la marcia. La vettura, alimentata a metano, era in transito su via Corta quando la conducente ha visto il fumo uscire dal veicolo. Lo ha fermato ed è scesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio intorno alle 10,15 circa; presente anche la polizia municipale.