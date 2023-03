Aura Cintio confermata presidente, ecco le cariche

Aura Cintio è stata confermata alla guida dell’associazione di volontatriato Orvieto contro il cancro, Occ. L’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche per il triennio 20232025. Oltre alla presidente, eletti vice presidente Giancarlo Pompei, Angela Rosa Bellagamba – tesoriere, Patrizia Lazzarini segretaria e i consigieri Paola Basili, Carmen Visotti e Serena Grakanin. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Elda Antonini, Patrizia Moretti e Stefano Talamoni. L’assemblea annuale è stata l’occasione per tracciare il bilancio dell’attività di Occ nell’ultimo triennio ed anticipare gli impegni futuri. In particolare, nei tre anni della pandemia sono state adeguate, monitorate e ottimizzate anche alcune attività dell’associazione che tuttavia ha sempre lavorato con impegno e dedizione sia aumentando il numero dei soci che costituiscono la sua grande forza (il 2022 si è chiuso con 465 soci) sia consolidando i servizi essenziali. E’ continuato il servizio di trasporto dei pazienti per la radioterapia all’ospedale di Terni e a dicembre 2021 è stato acquistato un nuovo pulmino, il sesto dall’inizio del servizio. L’attività di sostegno e accoglienza ai pazienti in Dh oncologico, da parte dei volontari, formatisi attraverso i corsi della scuola di formazione permanente, è ripresa da marzo. Inoltre, è stato attivato l’ottavo corso dei volontari che hanno appena concluso la parte teorica e che ora proseguiranno con il tirocinio.