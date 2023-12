"Aumentare i servizi per i cittadini"

Al via il progetto “Muoversi & non Solo“: ha lo scopo di garantire e incrementare i servizi sociali e sanitari a favore delle persone più in difficoltà dei territori di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Spello, Valfabbrica, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. È prevista, su iniziativa dell’Associazione Vi.Va. di Assisi in collaborazione con Eventi Sociali, una raccolta fondi è destinata all’acquisto di un veicolo (un Renault Kangoo) garantito di tutti i costi di manutenzione per i prossimi 4 anni, (cambio gomme estate/inverno, bollo, manutenzione ordinaria, assicurazione e Kasco), il tutto per rispondere alla crescente richiesta di servizi a cui l’associazione ogni giorno fa fronte. "Grazie a questo progetto, insieme a Eventi Sociali, possiamo regalare kilometri di sorrisi per arrivare a tante più persone e rispondere in modo concreto ed efficace ai loro bisogni. Quindi, Aiutateci ad Aiutare. Insieme possiamo farcela" le parole di Luigi Marini, presidente di Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà in occasione della presentazione alla presenza della portavoce Maria Serena Galassi e Laura Pesciarelli, Lara Gentili, Lorena Sarnari, Marco Romei e Luca Biagiotti per Eventi Sociali oltre al sindaco Stefania Proietti, insieme alla.

"Arrivano alla nostra Associazione tante richieste, che vanno dal sostegno psicologico fino alla richiesta di accompagnare a fare terapie – ha aggiunto la Galassi -. Si rivolgono a noi non solo famiglie ma anche anziani e persone sole che diversamente non avrebbero opportunità di muoversi. Quindi intanto vorrei ringraziare i nostri volontari che, per rispondere ai bisogni, si adoperano anche con i propri mezzi".

Maurizio Baglioni