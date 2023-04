Aumentano i reati on-line Ma la “Postale“ è a rischio

I reati via web che colpiscono anche i più giovani sono in aumento ma a Terni la polizia postale è da tempo a rischio chiusura. Lo denuncia il sindacato di polizia Mosap che, con l’Istituto comprensivo “Marconi“, organizza un incontro formativo specialistico per i genitori degli studenti per contrastare il cyberbullismo e più in generale i pericoli del web. Il seminario “Genitore cyber consapevole. A scuola con il Mosap“ è in programma domani alle 17 dell’auditorium della scuola e vedrà la presenza di due docenti della poliza: Valentino Adriani, esperto in sistemi di comunicazione, e Francesca Napoletti, sociologa esperta in comunicazione. "Ringraziamo la dirigenza dell’Istituto Marconi per la sensibilità dimostrata – afferma Roberto Fioramonti, segretario nazionale del Mosap –. I reati tramite web, la pedopornografia, il cyberbullismo sono fenomeni che interessano purtroppo in larga parte i giovani e spesso le famiglie, non certo per loro volontà, non hanno a disposizione strumenti per aiutare i propri figli. Il nostro tentativo va in questa direzione. Attraverso due nostri importanti colleghi ed esperti abbiamo dato vita ad una esperienza che potrà essere anche ripetuta. Nel frattempo, sindacalmente parlando, proseguiamo il nostro impegno per rafforzare quegli uffici, come la polizia postale, che a Terni e in tante città sono a rischio chiusura in nome di un assurdo piano di tagli di presidi di sicurezza che va avanti ormai da anni".