"Aumentano gli accessi al pronto soccorso a Perugia: week end più fresco"

E il caldo ha fatto di nuovo aumentare gli accessi al pronto soccorso di Perugia: da una media di circa 170 giornalieri, si è saliti a quasi 200 nelle 24 ore, con un aumento del 20% che è ormai quello che si verifica con le ondate di calore più intense. Anche ieri il termometro ha toccato le punte massime di 39 nel ternano, 35 in collina a Perugia e 37 nei fondovalle. Quanto alle previsioni, viene confermato che tra oggi e sabato ci sarà il clou del caldo sulla nostra regione, quando probabilmente saliremo ancora uno o due gradi nei valori massimi delle temperature. "Domenica o lunedì "è attesa una perturbazione atlantica (forse anche due) – spiega Umbria Meteo – ma ancora non è ben chiara né la traiettoria né quindi gli effetti sulla nostra regione, per ora possiamo dire che le temperature caleranno almeno fin su valori prossimi alle medie del periodo, forse anche un po’ di più, e che ci saranno dei temporali, ma dove, quanti e di che intensità per ora non è dato saperlo".