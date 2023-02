Aumentano donazioni e donatori

ALLERONA Grande vitalità per l’Avis di Allerona Scalo che ha svolto la propria assemblea annuale ordinaria dei soci. Presenti il vicesindaco e donatore Luca Cupello, il presidente di Avis provinciale Leonardo Mariani e il vicepresidente di Avis regionale Sergio Commissari. Il presidente Riccardo Tomassini ha sottolineato come il 2022 sia stato un anno straordinario sia dal punto di vista dell’aumento del numero dei donatori (+41) che delle donazioni (+66) con un +25% di quest’ultime (terzo dato regionale dopo Bastia Umbra e Spello). Un dato in controtendenza rispetto a quello regionale che ha invece fatto segnare un calo dell’1,13%. Numerose le iniziative poste in essere dal consiglio direttivo. Dopo due anni di stop forzato, nel 2022 Avis ha riproposto gli appuntamenti tradizionali come la PasseggiAvis, Corri con l’Avis, Trail e Motoraduno Alleronese, Memorial Sauro Pietrini e il Bazar.