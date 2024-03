Aula attrezzata in memoria del piccolo. Alessandro

TERNI In occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare inaugurata alla scuola primaria Teofili un`aula multidisciplinare per la didattica inclusiva dedicata al piccolo Alessandro, bambino affetto da Gnao1, patologia degenerativa che colpisce in età pediatrica, scomparso l`agosto scorso. L`Associazione famiglie Gnao1 ha contribuito all`acquisto degli ausili per allestire la stanza dove abitualmente veniva assistito Alessandro e trasformarla in un luogo di apprendimento multidisciplinare per facilitare la didattica per tutti i tipi di bisogni educativi. Questo spazio è stato completamente rivalutato ed è ora un laboratorio inclusivo dedicato alle discipline Stem. Gnao1 è una grave malattia genetica ultra-rara con esordio pediatrico precoce i cui sintomi, che comprendono epilessia, ritardo psicomotorio, ipotonia e disturbi del movimento, possono comparire già nei primi giorni di vita. Di questa patologia si sa ancora molto poco data la sua recente scoperta. Ad oggi conta appena 20 casi accertati in Italia e circa 250 a livello globale, una cifra probabilmente sottostimata.