"Auguri a Papa Francesco per i dieci anni del suo pontificato

ASSISI – Da Assisi gli auguri a Papa Francesco (foto) per i dieci anni di pontificato: dal vescovo Domenico Sorrentino, dal Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, dal sindaco Stefania Proietti "Le faccio gli auguri a nome di questa Chiesa di Assisi che le vuole tanto bene; perché avendo scelto il nome di Francesco in qualche modo la sentiamo di casa e vediamo nel suo stile, nel suo discorso pastorale, nella sua passione ecclesiale qualcosa che davvero somiglia a quanto Francesco d’Assisi sentì per la Chiesa, mandato a ripararla dal Crocifisso di San Damiano" dice monsignor Sorrentino. Gratitudine al pastore della Chiesa universale è stata espressa dal Custode Moroni: "Tutto è connesso: non c’è rapporto con Dio senza cura nelle relazioni personali, non c’è giustizia sociale senza misericordia, non c’è ricerca della pace senza impegno per l’integrità del creato". "Il suo pontificato – spiega il sindaco Proietti – sta scrivendo la storia del mondo perché è stato, in questi dieci anni, guida carismatica spirituale ma anche ispirazione morale e faro di valori".