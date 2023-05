Audizione per il ’’Contratto di paesaggio’’

FOLIGNO – Audizione in Seconda commissione dei rappresentanti dei Comuni di Foligno, Trevi e Sellano e delle Comunanze agrarie del territorio in merito al Contratto di paesaggio. Un appuntamento che il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) commenta come positiva. È positivo l’impegno della Commissione – ha detto Bettarelli - per un atto di indirizzo che possa essere approvato all’unanimità nelle prossime sedute e che chieda alla giunta regionale di trovare le risorse necessarie a rifinanziare lo strumento. Che sia Pnrr, Csr, risorse di bilancio regionale o altri canali di finanziamento, il Contratto di paesaggio è uno strumento utile finalizzato alla definizione di una strategia di sviluppo territoriale e di riqualificazione paesaggistica dei territori montani di Foligno, Trevi e Sellano. Attraverso azioni coordinate, questo strumento intendeva arginare fenomeni riguardanti tutte le zone di montagna e periferiche dallo spopolamento al deterioramento delle strutture edilizie fino all’abbandono dei suoli agricoli e quindi la disgregazione progressiva del paesaggio".