Auditorium Santa Cecilia. Omaggio a Karel Capec tra robot, parole e note

All’Auditorium di Santa Cecilia in Via Fratti, oggi alle 18 va in scena l’evento “Robot e Fogli italiani. L’Italia e l’Umbria visti da Karel Capec“, con mostra, conferenza e concerto dedicati allo scrittore e drammaturgo della Repubblica Ceca, inventore della parola “Robot”. L’evento si articola in una mostra dedicata a Capek, con digressioni letterarie, per celebrare il centenario del suo libro “Fogli italiani“ (traduzione Italské listy) con intermezzo musicale del Duo Morleo Il libro comprende osservazioni, ricordi e considerazioni dello scrittore nel suo viaggio in Italia, dove l’Umbria risulta tra le mete da lui preferite.

L’incontro prevede i saluti di Adelaide Di Basilio, presidente dell’Associazione Penelope Umbria e dell’assessore Leonardo Varasano e gli interventi di Zdeněk Vacek, direttore del Memoriale Karel Capek, Nicodemo Gentile, Presidente Nazionale dell’Associazione Penelope e del maestro Walter Attanasi (in foto), direttore artistico Umbria Music Fest International che organizza con l’associazione Penelope, in collaborazione con le istituzioni. Ingresso libero.