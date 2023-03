’Aucune idée’ Il talento di Marthaler al Morlacchi Tutta l’ironia del teatro musicale d’avanguardia

Una nuova produzione internazionale sbarca al Morlacchi. Dopo l’esclusiva italiana dello spettacolo “Io sono il vento“ del collettivo belga tg Stan, la stagione di prosa di Perugia torna ad ospitare un evento produzione internazionale con “Aucune idée (Nessuna idea)“, il nuovo lavoro del regista svizzero Christoph Marthaler, tra i più visionari innovatori del panorama teatrale mondiale. “Aucune idée“ (nella foto) va in scena da stasera a domenica (oggi alle 20.45, domani alle 18 e domenica alle 17): prodotto dal Théâtre Vidy-Lausanne e interpretato da Graham F. Valentine e Martin Zeller, è un poetico e surreale spettacolo di teatro musicale d’avanguardia, dall’ironia travolgente, che tra dialoghi surreali, musica, improvvisazioni, momenti assurdi e grotteschi racconta e celebra l’amicizia tra due artisti che lavorano insieme da oltre cinquant’anni: lo stesso regista svizzero Marthaler e l’attore-cantante scozzese Graham F. Valentine.

Irriverente e paradossale come l’intera opera di Marthaler, lo spettacolo non è un manifesto o una provocazione ma una filosofia pratica, guidata dall’umorismo e dalla musica, ad uso di un mondo confuso e incerto. Le produzione di Marthaler sono rappresnetate nei festival di tutt Europa e e nei maggiori teatri d’opera, con un’estetica singolare che sfida e sovverte le forme di rappresentazioni. Lo spettacolo è in francese e inglese con sovratitoli in italiano e inglese e sarà arricchito da un appuntamento collaterale: domani alle 11.30 al Centro Studi Sergio Ragni del Morlacchi, la dramaturg Linda Dalisi accompagnerà lo spettatore in un originale approfondimento dell’opera nell’ambito della rassegna “Il filo di Arianna. Mappe e coordinate per la stagione". Prenotazioni dei biglietti al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222, acquisto on line su www.teatrostabile.umbria.it