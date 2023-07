Atto costitutivo per ’Its Academy Jobsfactory’

TERNI – Sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione Its Academy Jobsfactory Umbria, "istituzione di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese". I soci fondatori dell’Its Academy Jobsfactory Umbria sono Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Fondazione San Michele Arcangelo, Comune di Terni, Comune di Narni, l’Itt "Allievi-Sangallo" di Terni, Api servizi di Confapi, Acciai Speciali Terni, Cosp Tecno Service, Asm Fondazione Gt Tecnology (istituto di ricerca), Consorzio Officium, Consorzio Sma, Fondazione Et Labora, Fondazione Ikaros, Fondazione Jobs Academy, Fondazione Meet Human, Consorzio Job Factory, Job Talent, Cesta, Fondazione Jobs University. Presidente è stato nominato Roberto Mele della Fondazione San Michele Arcangelo. "Proponendo una riflessione su questa prospettiva formativa sul territorio – commenta il vescovo Francesco Soddu – ho avuto una larga adesione e riscontri positivi".