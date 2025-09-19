Atto a difesa del punto di erogazione

DERUTA - Il Consiglio comunale ha approvato nel corso della sua ultima seduta una integrazione alla mozione a difesa del futuro del punto di erogazione dei servizi socio-sanitari della città della ceramica. Un’integrazione presentata dal gruppo di maggioranza e finalizzata ad impegnare la presidente della Regione, Stefania Proietti, e il direttore della Usl 1 a confermare in modo formale quanto riportato in un comunicato online diffuso a ridosso del precedente Consiglio comunale nel quale il tema era all’ordine del giorno. "L’iniziativa – ha spiegato il sindaco Michele Toniaccini (foto) – è finalizzata a dare garanzie reali alla comunità derutese e anche a fare chiarezza su una vicenda che non deve prestarsi a strumentalizzazioni politiche, data l’importanza che riveste per tutti i cittadini". Durante il dibattito, il sindaco ha parlato di un "atto di trasparenza e serietà" per tutelare e rafforzare dei servizi essenziali, in continuità con le azioni già intraprese. Azioni che avevano portato Toniaccini, a seguito delle sollecitazioni ricevute per iscritto dai medici di base, a richiedere un appuntamento alla presidente della Regione, con relativo incontro. Nel corso del dibattito, al termine del quale la minoranza ha lasciato l’aula, sono stati ricostruiti i passaggi formali e la documentazione che ha portato a impegnare la massima assise cittadina nella difesa del punto di erogazione dei servizi socio-sanitari. "Un impegno ora ancora più tangibile e concreto – dichiara il sindaco –, che verrà portato avanti con determinazione e trasparenza".

s.f.