Attivata la nuova fontanella d’ acqua trattata

E’ stata attivata ieri la nuova fontanella di acqua trattata, installata nei giardini di via degli Aceri, a Ciconia.L’impianto, co-finanziato da Auri Umbria e Comune di Orvieto e gestito da Asm Terni, eroga acqua naturale e frizzante refrigerata al prezzo di cinque centesimi per ogni litro e mezzo ed è munita sia di gettoniera che del lettore di chiavette e card ricaricabili. La nuova fontanella è dotata anche di un doppio sistema di erogazione che consente di riempire simultaneamente due bottiglie. Alla cerimonia pubblica di inaugurazione erano presenti il sindaco di Orvieto e assessore all’ambiente, Roberta Tardani (foto), il direttore operazioni di Asm Terni, Stefano Tirinzi, l’amministratore delegato del Servizio idrico integrato, Giuseppe Testa, il dirigente Asm, Giovanni Di Fabrizio, e il funzionario responsabile dell’ufficio ambiente del Comune, Roberto Sacco."Si tratta di un servizio da tempo atteso dagli abitanti del quartiere di Ciconia – ha detto il sindaco Roberta Tardani – che avevano richiesto l’installazione di un impianto più accessibile rispetto a quello già presente presso il polo scolastico, ormai obsoleto, di cui stiamo valutando la dismissione. Abbiamo quindi scelto un luogo centrale e facilmente raggiungibile, ma soprattutto significativo per Ciconia perché vissuto da molti cittadini, giovani e famiglie e che sarà oggetto di altri interventi di riqualificazione così come del resto l’intero quartiere, dove sono iniziati in questi settimana importanti lavori di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità".