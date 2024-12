Ieri nelle chiese umbre sono state aperte le Porte sante che segnano l’avvio del Giubileo 2025. Un evento significativo e importante per le comunità non solo religiose della regione perché, secondo le stime, nel corso dell’anno sono attesi milioni di turisti nei centri spirituali dell’Umbria, come ad esempio Assisi, Norcia, Cascia.

"Il 2025 sarà un anno straordinario per la nostra regione - afferma la presidente della Regione Stefania Proietti che, tra l’altro, ha la delega al Giubileo - perché l’Anno Santo all’insegna della speranza si intreccia con eventi di storica importanza, come la canonizzazione di Carlo Acutis prevista ad aprile e le ricorrenze legate all’ottavo centenario francescano come quelle dedicate al Cantico delle Creature".

Il Giubileo è un momento di riflessione ed è una grande opportunità - ha sostenuto la presidente - per lo sviluppo del nostro territorio, per far conoscere le bellezze culturali e naturali, per promuovere l’immenso patrimonio spirituale e di valori dell’Umbria. Va profuso da parte di tutti, istituzioni in primis, un impegno grandioso per vincere la sfida giubilare dell’accoglienza".