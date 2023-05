Attesa per la documentazione

Tre pagine fitte di richieste alle quali "Arena Curi Srl" dovrebbe rispondere nelle prossime ore. La società che ha presentato il progetto per rifare ex novo l’impianto di calcio di Pian di Massiano, sta ultimando la documentazione con gli approfondimenti "numerosi e puntuali" che l’amministrazione ha richiesto lo scorso 16 marzo. Dal momento in cui verranno depositati ci saranno dunque altri 25 giorni per il Comune per dichiarare o meno l’interesse pubblico dell’opera e far partire l’iter con la Conferenza dei servizi. Non senza però prima aver ascoltato il parere del Dipe, dipartimento del Governo.