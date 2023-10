Attacco degli hacker in Provincia: "È stato pure chiesto il riscatto"

PERUGIA – "L’attacco hacker subito ai sistemi informatici della Provincia di Perugia ha prodotto danni molto più significativi di quelli inizialmente illustrati nella conferenza dei capigruppo richiesta dalla minoranza, che si è svolta giovedì scorso. Per di più, alcune rassicurazioni forse troppo frettolosamente fornite in quella occasione, sono state smentite dai fatti dei giorni successivi. A quanto sembra, infatti, sono avvenuti furti di identità, perdite di controllo di dati personali e altre fattispecie". A sottolinearlo i consiglieri di opposizione Barbarito (FdI); Ricci, Degli Esposti, Dominici (Lega), Puletti (Progetto Perugia) e Schiattelli (Provincia Libera). "La copertura assicurativa, per giunta, è scaduta il 30 giugno e all’apposita gara per il rinnovo nessuna compagnia ha partecipato, tanto che il servizio finanziario ha dovuto avviare una serie di consultazioni con alcune compagnie specializzate nella copertura di tali tipologie di rischi al fine di individuare le condizioni tecnico-economiche per un affidamento diretto. Oggi, peraltro – aggiungono - ci è giunta voce anche di richieste di riscatto per il furto subito, che sarà cura delle autorità competenti verificare. In tutto questo chiediamo un aggiornamento costante e puntuale, non generiche rassicurazioni, per essere portati a conoscenza da fonti certe e qualificate dell’ente dell’entità dei danni subiti, delle conseguenze di questo attacco, delle iniziative intraprese per porvi rimedio, dei costi che l’ente dovrà affrontare, anche perché risulta che parte del personale sia impossibilitato a lavorare da casa".