Atletico Bmg travolgente. Tris di reti all’Angelana

ATLETICO BMG

3

ANGELANA

0

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli (30’st Francescangeli), Fapperdue, Fondi; Paletta, Paciotti (38’st Mattia Valentini), Gori (44’st Sbarzella), Proietti, Neziri; Canavese (41’st Tommaso Valentini), Sciacca (33’st Maggese). A disp.: Antonini, Boninsegni, Pasqualini, Tomaino. All.: Romanini (squal. Farsi).

ANGELANA (4-2-3-1): Buini, Subbicini, Melillo, Sallaku (1’st Abbate), Confessore; Bartolini, Gabrielli; Sforna (25’st Lo Gelfo), Ventanni, Ravanelli (1’st Vitaloni); Luparini. A disp.: Lorenzo Bocci, Leonardo Bocci, Sangare, Faloia, Roscini, Grasso. All.: Gregori.

Arbitro: Temperoni di Terni (Innocenzi di Foligno, Krriku).

Marcatori: 17’pt Sciacca, 6’st Paciotti, 29’st Gori.

Note: al 27’pt Buini (A) para un rigore a Canavese (B). Ammoniti: Fapperdue, Angeli, Lo Gelfo. Angoli: 4-1. Recupero: 1’pt, 4’st.

MASSA MARTANA - La Bmg non si ferma più. Dopo il successo per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Osimana, la formazione di Farsi ritrova la vittoria anche in campionato, battendo per 3-0 l’Angelana. La sfida inizia a tavola, con le due dirigenze che si sono ritrovate a pranzo insieme prima della gara, in una sorta di “terzo tempo“ anticipato, all’insegna dei buoni rapporti e dell’ospitalità. In campo è, però, subito battaglia e i padroni di casa la sbloccano fin dall’inizio, al minuto 17, con il solito Sciacca che la mette in rete senza problemi.

L’occasione per il raddoppio è subito servita quando lo stesso Sciacca rimedia un penalty che lascia battere al connazionale Canavese. Buini però si supera e respinge. L’errore non inficia la prova dell’Atletico Bmg che continua a spingere e in avvio di ripresa trova il 2-0 con Paciotti: la rete arriva al 6’.

Il tris, poi, porta la firma di Gori che segna al 29’. Tre a zero netto in favore della Bmg e, purtroppo per lui, compleanno amaro per il tecnico angelano Gregori.