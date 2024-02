Atletico Bmg in vantaggio. Ma il Branca pareggia sul finale L'Atletico BMG pareggia 1-1 contro il Branca, con Gori che segna per i padroni di casa e Marchi che pareggia per gli ospiti. L'Atletico BMG vede interrompersi una serie di partite senza subire gol, ma rimane in corsa per i playoff. Il Branca resta in zona playout.