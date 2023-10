Atletica Libertas. Medaglie tricolori dagli Assoluti

CITTA’ DI CASTELLO – Tempo di bilanci per l’Atletica Libertas reduce dall’ultimo impegno ai Campionati italiani Cadetti disputati a Caorle lo scorso weekend. Erano convocati Viola Carini (salto triplo), Edoardo Biccheri (salto triplo), Giacomo Palmi (salto in lungo e staffetta 4x100).

Proprio nella staffetta è arrivato il bronzo per Palmi: "Un grande risultato per la Libertas e per lo stesso atleta che, con la sua ottima frazione, ha certamente aiutato nell’impresa del terzo posto". Con il campionato di Caorle "si chiude una stagione certamente impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, con ben 13 atleti Libertas convocati per vari campionati italiani", si legge in una nota. Il terzo posto di Palmi sulla velocità è solo l’ultimo dei tanti risultati che vanno a sommarsi a quelli già conquistati in questa stagione, fra cui il settimo posto di Bondi sul salto con l’asta e il titolo italiano di Pasquetti nel getto del peso centrato ad Ancona nel mese di febbraio 2023 nella categoria Allievi. "Questa è stata una stagione soddisfacente sia dal punto di vista dei lanci che della velocità, specialità a cui la nostra società tiene particolarmente da sempre", dice con orgoglio il tecnico Paolo Tanzi.

"Siamo molto soddisfatti e pronti per affrontare al meglio la nuova stagione che ci aspetta, anche questa ricca di impegni da vivere coi nostri atleti", conclude Tanzi complimentandosi per l’impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze del team dell’atletica tifernate. Tra l’altro nei mesi scorsi erano stati annunciati i lavori della Provincia di Perugia, da 200 mila euro, per il restyling della pista di atletica "Angiolo Monti" di Città di Castello che ospita anche le attività della Libertas.